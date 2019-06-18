Берлин ожидает от Тегерана соблюдения условий ядерной сделки

Решение Ирана сократить свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ответ на выход из сделки США и возобновление американских санкций неприемлем для Германии, заявляют в Берлине.
"Подход "меньшее за меньшее" для нас неприемлем", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, которого цитирует во вторник посольство Германии в РФ.
"Мы придерживаемся своих обязательств и ожидаем того же от Ирана", - отметил Маас.
"Все говорят, что не хотят войны. Но этого недостаточно. Каждый должен активно способствовать деэскалации", - подчеркнул министр.
8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.
Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
Накануне пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный СВПД.
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