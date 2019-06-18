Меркель приветствует реформирование Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ приветствует прогресс в реформировании Украины.

"Мы приветствуем прогресс в реформах, Украина работает в рамках программы МВФ, эта работа непростая", - заявила канцлер во вторник журналистам в Берлине по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во вторник Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом, это первая его встреча с Меркель.