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Регион 18.06.2019 17:56

Великобритания урегулировала 10-летний спор с иранским банком Bank Mellat об ущербе в связи с санкциями

Великобритания урегулировала спор с иранским банком Bank Mellat, подавшим иск в суд на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,57 млрд) в связи с ущербом из-за санкций, которые были введены британским правительством в 2009 году, пишет Financial Times.

Санкции, введенные в отношении банка за предполагаемые связи с иранской ядерной программой, лишили Mellat возможности сотрудничать с финансовым сектором Великобритании.

В 2013 году Верховный суд Великобритании постановил, что санкции являются незаконными и нарушают права банка. Ограничения были сняты из-за отсутствия доказательств утверждения о том, что банк был связан с ядерной программой.

Стороны достигли компромисса в понедельник, сказал представитель иранского банка на судебном заседании, проходившем во вторник. Соглашение положило конец десятилетнему спору, который решался в Верховном суде Великобритании. Условия сделки не раскрываются.

Первоначально Bank Mellat подал иск против британского правительства с требованием компенсации в размере $4 млрд, однако затем эта сумма была сокращена до $1,6 млрд плюс проценты.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, БАНК, САНКЦИИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]