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ТЭК 18.06.2019 16:16

Россия и Иран обсуждают совместные нефтегазовые проекты на Каспии

Россия и Иран обсуждают возможность реализации совместных проектов в Каспийском море, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Есть ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями", - сказал он.

"Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - добавил министр.

Новак в интервью телеканалу "Россия 24" также сообщил, что Иран и Россия обсуждают проекты по расширению портовых мощностей для увеличения перевозок по Каспийскому морю как в направлении Ирана, так и в направлении России.

На текущий момент разработкой двух небольших нефтяных месторождений в Иране - Абдан и Западный Пейдар - занимается министерский ФГУП "Промсырьеимпорт". Эти участки им передала "Зарубежнефть", чтобы избежать попадания под санкции.

По словам Новака, проекты по освоению Абдана и Западного Пейдара развиваются. "Контракт был подписан, и проект реализуется. Инвестиции осуществляются", - сказал министр.

Он также добавил, что Иран сохраняет интерес к участию "Газпрома"в газовых проектах на территории страны. "Иранская сторона этот вопрос затрагивала, она заинтересована в том, чтобы "Газпром" участвовал в реализации проектов: месторождения и СПГ-проекты и своповые поставки", - отметил Новак.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КАСПИЙ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]