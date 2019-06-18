Россия и Иран обсуждают совместные нефтегазовые проекты на Каспии

Россия и Иран обсуждают возможность реализации совместных проектов в Каспийском море, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Есть ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями", - сказал он.

"Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - добавил министр.

Новак в интервью телеканалу "Россия 24" также сообщил, что Иран и Россия обсуждают проекты по расширению портовых мощностей для увеличения перевозок по Каспийскому морю как в направлении Ирана, так и в направлении России.

На текущий момент разработкой двух небольших нефтяных месторождений в Иране - Абдан и Западный Пейдар - занимается министерский ФГУП "Промсырьеимпорт". Эти участки им передала "Зарубежнефть", чтобы избежать попадания под санкции.

По словам Новака, проекты по освоению Абдана и Западного Пейдара развиваются. "Контракт был подписан, и проект реализуется. Инвестиции осуществляются", - сказал министр.

Он также добавил, что Иран сохраняет интерес к участию "Газпрома"в газовых проектах на территории страны. "Иранская сторона этот вопрос затрагивала, она заинтересована в том, чтобы "Газпром" участвовал в реализации проектов: месторождения и СПГ-проекты и своповые поставки", - отметил Новак.