Санкции против России сохранятся, пока Крым не вернется в состав Украины - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма в состав Украины.

"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге во вторник в Берлине.