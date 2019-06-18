Страховщики Азербайджана считают необходимым ужесточение надзора над обязательным страхованием недвижимости

Уровень проникновение обязательного страхования недвижимости в Азербайджане продолжает оставаться на низком уровне, считает руководитель центра прибыли СК AzSigorta Гошгар Шекералиев.

«Несмотря на то, что объемы страховых сборов по обязательному страхованию недвижимости растут с каждым годом, уровень проникновения данного продукта остается низким, хотя он и является обязательным», - сказал Шекералиев агентству "Интерфакс-Азербайджан" во вторник.

По его словам, основной причиной этого является низкая финансовая грамотность населения и отсутствие необходимых механизмов контроля.

«В настоящее время определенный контроль осуществляется только со стороны нотариусов при переоформлении жилья. Кроме того штрафы за отсутствие страхового полиса для жилых объектов отсутствуют, а для предприятий они небольшие – 30 манатов для физических лиц, 80 манатов – для должностных лиц и 200 манатов – для юридических лиц. Считаю, что необходимо стараться повышать грамотность населения, доказывая пользу данного продукта, а с другой стороны постепенно ужесточать санкции за его отсутствие и налаживать механизмы контроля», - отметил Шекералиев.

Как ранее сообщалось, в 2018 году сборы по обязательному страхованию недвижимости составили 30 млн 364,5 тыс. манатов (рост на 8,7% по сравнению с 2017 годом), выплаты – 4 млн 25,2 тыс. манатов (рост на 42,3%).

Обязательное страхование недвижимого имущества распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, принадлежащие физическим лицам, офисам юридических лиц, государственное имущество. При этом страховым случаем считаются факты, связанные с нанесением ущерба этому имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросети, аварии в канализационной или водопроводной системе, природных катаклизмах и т.д.

Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество в Баку составляет 25 тыс. манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване – 20 тыс. манатов, в других населенных пунктах – 15 тыс. манатов.

Страховой тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.

Лицензии на предоставление услуг по обязательному страхованию недвижимости имеют 12 страховых компаний

А.Мамедов