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Дальнее зарубежье 18.06.2019 18:31

Вашингтон наращивает наступательные кибероперации против хакеров из других стран - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские власти предпринимают все больше атак в киберпространстве, противодействуя другим странам, сообщает во вторник газета Washington Free Beacon.

"Болтон заявил, что США осуществляют все больше кибератак, чтобы сдержать своих противников из других стран", - пишет издание.

По словам советника, Китай продолжает совершать нападения в киберпространстве, в связи с чем США вынуждены принимать ответные действия.

"Болтон заявил, что в результате этого США намереваются осуществить атаку против хакеров из Китая и других стран, используя новые полномочия, которые упомянуты в недавно подписанном президентском меморандуме", - пишет издание.

Кроме того, советник отметил, что меморандум дает больше полномочий военным и разведке и, таким образом, помогает противодействовать иностранным хакерам.

Речь идет о так называемом меморандуме National Security Presidential Memorandum-13, который дает право киберкомандованию ВС США проводить наступательные кибероперации без одобрения президента.

Издание отмечает, что впервые эта возможность была использована против России в связи с промежуточными выборами осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, что киберкомандование ВС США провело операцию против петербургской компании "Агентство интернет-исследований" (IRA) в день промежуточных выборов в США в 2018 году.

По данным The Washington Post, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Один из источников газеты заявил, что американское киберкомандование "просто отправило IRA в офлайн".

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Тэги: США, КИБЕРПРОСТРАНСТВО, АТАКИ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]