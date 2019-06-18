Администрация США намерена получить право на войну с Ираном без одобрения Конгресса - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа готовит почву для того, чтобы получить полномочия начать возможную войну с Ираном без полного одобрения со стороны Конгресса, сообщает во вторник издание Politico.

"В последние месяцы высокопоставленные советники Трампа открыто и в частном порядке излагали доводы в пользу того, что администрация уже имеет юридические полномочия предпринять военные действия против Ирана, ссылаясь при этом на закон почти двухдесятилетней давности, который первоначально имел своей целью - позволить вести войну в Афганистане", - пишет газета.

При этом издание уточняет, что пропагандистская кампания в пользу этих мер началось еще до того, как на прошлой неделе американская администрация обвинила Тегеран в нападении 13 июня на два танкера в Оманском заливе.

Politico отмечает, что госсекретарь США Майк Помпео ранее во время закрытой встречи с конгрессменами заявлял, что если администрации предпримет военную акцию против Ирана, она может прибегнуть к решению Конгресса от 2001 года, которое давало право США дать военный ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Также в апреле в ходе общения с конгрессменами Помпео утверждал, что Иран связан с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Они (Иран - ИФ) давали убежище "Аль-Каиде", они разрешали "Аль-Каиде" использовать свою страну в качестве перевалочного пункта. Нет сомнений в том, что между Исламской республикой Иран и "Аль-Каидой" есть связь. И точка", - цитирует Politico слова Помпео.

Politico напоминает, что ранее целый американских политиков, включая республиканца сенатора Пола Рэнда и спикера палаты представителей США демократа Нэнси Пелоси, выступали против того, чтобы администрация использовала решение Конгресса за 2001 год для операций в ближневосточном регионе в настоящее время.

В свою очередь неназванный высокопоставленный источник в администрации США накануне заявил Politico, что Вашингтон придерживается прежней цели - путем максимального давления вернуть Тегеран за стол переговоров и заключить новую улучшенную сделку по иранской ядерной программе.

Однако Иран вплоть до настоящего времени воздерживался от атак на американские суда, отмечал представитель администрации.