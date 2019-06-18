Евросоюз не рассматривает вопрос ослабления визового режима с Россией - замглавы представительства ЕС в РФ

Евросоюз не обсуждает вопрос смягчения визового режима для граждан России, хотя некоторые страны делают это самостоятельно, сообщила замглавы представительства ЕС в России Алешка Симкич журналистам в рамках IX форума регионов-партнеров Калининградской области.

"Вопрос ослабления визового режима для России был заморожен в 2014 году. Официально он сегодня не поднимается, хотя разговоры идут, так как у нас есть понимание, что это важно для людей. Но можно сказать, что некоторые страны ЕС самостоятельно стараются максимально упростить выдачу виз, выдавая многократные визы на несколько лет. И в этом направлении мы работаем", - сказала Симкич.

Она также отметила, что Россия является главным получателем Шенгенских виз в мире.

Представитель ЕС добавила, что решение России о введении практики выдачи электронных виз для посещения Калининградской области "представляет интерес и будет востребовано соседними странами". Но и в целом Евросоюз хотел бы видеть от России шаги, направленные на политику ослабления визового режима для своих граждан.