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СНГ 18.06.2019 19:03

Евросоюз не рассматривает вопрос ослабления визового режима с Россией - замглавы представительства ЕС в РФ

Евросоюз не обсуждает вопрос смягчения визового режима для граждан России, хотя некоторые страны делают это самостоятельно, сообщила замглавы представительства ЕС в России Алешка Симкич журналистам в рамках IX форума регионов-партнеров Калининградской области.

"Вопрос ослабления визового режима для России был заморожен в 2014 году. Официально он сегодня не поднимается, хотя разговоры идут, так как у нас есть понимание, что это важно для людей. Но можно сказать, что некоторые страны ЕС самостоятельно стараются максимально упростить выдачу виз, выдавая многократные визы на несколько лет. И в этом направлении мы работаем", - сказала Симкич.

Она также отметила, что Россия является главным получателем Шенгенских виз в мире.

Представитель ЕС добавила, что решение России о введении практики выдачи электронных виз для посещения Калининградской области "представляет интерес и будет востребовано соседними странами". Но и в целом Евросоюз хотел бы видеть от России шаги, направленные на политику ослабления визового режима для своих граждан.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ВИЗЫ, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]