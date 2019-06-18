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Дальнее зарубежье 18.06.2019 18:45

Меркель анонсирует встречу советников лидеров стран "нормандского формата" 12 июля

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что 12 июля состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украины.

"12 июля будет встреча советников в минском формате", - сказала Меркель во вторник журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НОРМАНДИЯ, СОВЕТНИКИ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]