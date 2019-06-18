Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что 12 июля состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украины.

"12 июля будет встреча советников в минском формате", - сказала Меркель во вторник журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель.