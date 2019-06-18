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Внешняя политика 18.06.2019 16:50

Мехтиев и Патрушев обсудили планы сотрудничества Азербайджана и России в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Уфе провел двусторонние встречи с коллегами из ряда стран СНГ, в ходе которых обсуждались планы развития сотрудничества в области обеспечения безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем. Они обсудили взаимодействие в области безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ", - сказал Аношин.

"Также Николай Патрушев провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, в ходе которых обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества с этими странами в сфере безопасности до конца нынешнего года", - добавил Аношин.

Встречи состоялись на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, СНГ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]