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Происшествия 18.06.2019 16:53

Гражданин Турции пытался провезти через территорию Азербайджана около 130 кг героина из Ирана в Европу - ГТК

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного транзита через территорию страны около 130 кг героина, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Турции Караташ Имдат пытался незаконно провезти в водительской кабине грузового автомобиля марки «Iveco» 128,689 кг героина, но был уличен в преступных намерениях азербайджанскими таможенниками на Билясуварском таможенно-пропускном пункте», - говорится в сообщении.

Гражданин Турции собирался доставить наркотики в Европу из Ирана.

«Героин был упакован в 251 прямоугольную коробочку и спрятан за водительским сиденьем», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ГЕРОИН, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]