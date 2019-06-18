ВБ выделит Грузии кредит на $62 млн на проекты в энергетике

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон во вторник подписали два кредитные соглашения, согласно которым республика получит $62 млн и 90 млн евро для финансирования приоритетных проектов в сферах энергетики и образования.

Как сообщил журналистам председатель совета управляющих АО "Государственная электросистема Грузии (GSE) Уча Учанеишвили, предоставляемый Международным банком реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ) кредит в размере $62 млн будет направлен на укрепление энергетических связей между Западной и Восточной Грузией.

"В частности, планируется строительство новой линии электропередачи 500 кВт и подстанции, что позволит забирать дополнительные мощности электроэнергии, вырабатываемой на Ингури ГЭС", - сказал У.Учанеишвили.

По его словам, реализация данного проекта займет три года.

Что касается второго кредита ВБ , составляющего 90 млн евро, то, как уточнил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили, из них 70 млн евро будет потрачено на ремонт и строительство новых школ в стране. "Остальная сумма будет направлена на улучшение качества дошкольного и высшего образования в рамках осуществляемых реформ в этих сферах", - сказал глава министерства.

В Минфине Грузии "Интерфаксу" пояснили, что оба кредита ВБ льготные и предоставляются сроком на 30 лет.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах превысил $2,7 млрд. Текущий портфель ВБ содержит 12 активных инвестиционных проектов и операций в области политики развития на общую сумму $789 млн.