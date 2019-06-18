Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.06.2019 17:00

ВБ выделит Грузии кредит на $62 млн на проекты в энергетике

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон во вторник подписали два кредитные соглашения, согласно которым республика получит $62 млн и 90 млн евро для финансирования приоритетных проектов в сферах энергетики и образования.

Как сообщил журналистам председатель совета управляющих АО "Государственная электросистема Грузии (GSE) Уча Учанеишвили, предоставляемый Международным банком реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ) кредит в размере $62 млн будет направлен на укрепление энергетических связей между Западной и Восточной Грузией.

"В частности, планируется строительство новой линии электропередачи 500 кВт и подстанции, что позволит забирать дополнительные мощности электроэнергии, вырабатываемой на Ингури ГЭС", - сказал У.Учанеишвили.

По его словам, реализация данного проекта займет три года.

Что касается второго кредита ВБ , составляющего 90 млн евро, то, как уточнил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили, из них 70 млн евро будет потрачено на ремонт и строительство новых школ в стране. "Остальная сумма будет направлена на улучшение качества дошкольного и высшего образования в рамках осуществляемых реформ в этих сферах", - сказал глава министерства.

В Минфине Грузии "Интерфаксу" пояснили, что оба кредита ВБ льготные и предоставляются сроком на 30 лет.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах превысил $2,7 млрд. Текущий портфель ВБ содержит 12 активных инвестиционных проектов и операций в области политики развития на общую сумму $789 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВБ, КРЕДИТЫ


Похожие новости


ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Грузии в 2013 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]