Состояние здоровья Гульнары Каримовой вызывает беспокойство - адвокат

Адвокат Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Грегуар Манже (Gregoire Mangeat) после встречи во вторник с подзащитной в колонии сообщил о плохом состоянии ее здоровья.
"Возвращаюсь из Зангиота (колония в Ташкентской области, где отбывает срок Каримова - ИФ). Положение моей подзащитной тяжелое. У нее высокое кровяное давление, нога перебинтована. Медицинская помощь не оказывается", - написал он в "Твиттере".
Швейцарский адвокат Грегуар Манже в апреле и мае уже проводил встречи с Каримовой. Сделанное им заявление после встречи с подзащитной в конце мае, о том, что Каримовой отказывают в медицинской помощи, опровергла Генеральная прокуратура Узбекистана.
"На сегодняшний день Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору в установленном законом порядке. Ее состояние удовлетворительное. Каримова имеет беспрепятственный доступ к медицинской помощи", - заявила пресс-служба Генпрокуратуры.
Как сообщалось, Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.
Отбывание наказания по выбору самой Г.Каримовой было назначено по месту жительства ее дочери Иман. При этом для осужденной был установлен ряд ограничений, "в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб".
В начале марта текущего года генпрокуратура Узбекистана сообщила, что из-за систематических нарушений установленных судом обязательств ее, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, перевели для отбывания оставшегося срока в колонию общего режима.
Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.
В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".
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