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Дальнее зарубежье 18.06.2019 17:38

В районе японского города Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,8 - СМИ

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе японского города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря, сообщает во вторник агентство "Киодо".

Объявлено предупреждение о риске формирования цунами. Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для префектуры Ниигата, соседних с ней префектур Ямагата и Исикава, а также острова Садо.

Ожидается, что до всех этих частей Японии, кроме Исикавы, "неизбежно" доберутся волны цунами, сообщает метеорологическая служба. При этом, согласно прогнозам, удар стихии все же будет несильным: угрозы серьезных разрушений нет.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, сообщает метеорологическое агентство. Землетрясение произошло в 22:22 по местному времени (16:22 мск).

Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]