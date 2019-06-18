Коксохимтранс через суд взыскал с Антипинского НПЗ 54 млн рублей долга

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Коксохимтранс" (КХТ, Москва) о взыскании с АО "Антипинский НПЗ" (Тюмень) задолженности в размере 53,6 млн рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

КХТ получил право требования долга от ПАО "Совфрахт" , которое в 2015 году заключило договор с "Антипинским НПЗ" на оказание экспедиционных услуг.

Согласно судебным материалам, поскольку ответчик не представил доказательств оплаты долга, суд посчитал заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Заявление было подано 1 февраля.

Как сообщалось, в марте Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с АО "Антипинский НПЗ" в пользу КХТ 60,5 млн рублей. КХТ получил право требования долга также от ПАО "Совфрахт", которое в 2015 году оказывало экспедиционные услуги нефтеперерабатывающему заводу.

Сообщалось также, что "Антипинский НПЗ" 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление должника о банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году завод снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам 4 месяцев 2019 года переработка сократилась до 1,767 млн тонн с 2,385 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года.

Совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

Транспортно-экспедиторская компания "Коксохимтранс" действует с 2001 года. Флот КХТ состоит из 3 судов - одного грузового парома и двух автомобильно-пассажирских.