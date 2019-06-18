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Дальнее зарубежье 18.06.2019 22:30

Трамп заявил, что планирует провести обстоятельные переговоры с Си Цзиньпином на G20 в Японии

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что договорился по телефону с Си Цзиньпином о встрече на G20 в Японии.

"Провел очень хорошую беседу по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. У нас будет обстоятельная встреча на следующей неделе на G20 в Японии. Наши команды начали переговоры для подготовки встречи", - написал он в твиттере.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сказал, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше".

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Тэги: США, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]