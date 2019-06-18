Трамп заявил, что планирует провести обстоятельные переговоры с Си Цзиньпином на G20 в Японии

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что договорился по телефону с Си Цзиньпином о встрече на G20 в Японии.

"Провел очень хорошую беседу по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. У нас будет обстоятельная встреча на следующей неделе на G20 в Японии. Наши команды начали переговоры для подготовки встречи", - написал он в твиттере.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сказал, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше".