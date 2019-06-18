В Ереване существенно завысили численность участников «широкомасштабных учений» в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет о полном контроле над «широкомасштабными учениями» вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях.

«Передовые подразделения азербайджанской армии с помощью специальных средств и приборов наблюдения тщательно следят и держат под полным контролем так называемые «широкомасштабные» военные учения вооруженных сил Армении, начатые 17 июня на оккупированных территориях Азербайджана»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

При этом Минобороны распространило видеокадры, на которых отчетливо видно, что информация о «широкомасштабных учениях» с привлечением 10 тыс. личного состава и большого количества военной техники не соответствует действительности.

«Армянская сторона снова обманывает свою общественность путем фальсификации в своеобразной манере, как они делают это всегда»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде