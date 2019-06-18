Пострадавший с ампутированной ногой в результате инцидента со стрельбой в Агстафе чувствует себя нормально – Минздрав

Нусрат Исаев, пострадавший в результате стрельбы на сельском базаре в Агстафе и подвергшийся ампутации ноги, чувствует себя нормально, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

«Ему ампутировали часть ноги в Газахской клинике. На данный момент врачи оценивают его состояние как нормальное», - отметил Абубекиров.

По его словам, в результате инцидента в Агстафинскую больницу обратились за помощью три человека.

«Один из них переведен в Гянджу в Международную больницу, являющуюся частной клиникой. Второму в связи с получением легкого ранения назначено амбулаторное лечение», - добавил глава пресс-службы Минздрава.

Как сообщалось, в понедельник бывший заключенный Эльнур Сулейманов в целях отмщения на почве личных взаимоотношений открыл из автомата «Калашникова» стрельбу по людям на овощном рынке в Агстафинском районе, в результате чего погибли четыре человека: работающая продавцом на базаре жительница села Садыхлы и двое ее сыновей, а также жительница села Ахгель. Еще трое получили ранения.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.7.2 (преднамеренное убийство двух и более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Азербайджана.

Сулейманов добровольно сдался в руки правосудия.

Р.Бабаев