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Происшествия 18.06.2019 18:04

Пострадавший с ампутированной ногой в результате инцидента со стрельбой в Агстафе чувствует себя нормально – Минздрав

Нусрат Исаев, пострадавший в результате стрельбы на сельском базаре в Агстафе и подвергшийся ампутации ноги, чувствует себя нормально, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

«Ему ампутировали часть ноги в Газахской клинике. На данный момент врачи оценивают его состояние как нормальное», - отметил Абубекиров.

По его словам, в результате инцидента в Агстафинскую больницу обратились за помощью три человека.

«Один из них переведен в Гянджу в Международную больницу, являющуюся частной клиникой. Второму в связи с получением легкого ранения назначено амбулаторное лечение», - добавил глава пресс-службы Минздрава.

Как сообщалось, в понедельник бывший заключенный Эльнур Сулейманов в целях отмщения на почве личных взаимоотношений открыл из автомата «Калашникова» стрельбу по людям на овощном рынке в Агстафинском районе, в результате чего погибли четыре человека: работающая продавцом на базаре жительница села Садыхлы и двое ее сыновей, а также жительница села Ахгель. Еще трое получили ранения.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.7.2 (преднамеренное убийство двух и более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Азербайджана.

Сулейманов добровольно сдался в руки правосудия.

Р.Бабаев

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Тэги: УБИЙСТВО, ПОСТРАДАВШИЙ, АМПУТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]