Патрушев представлял Россию на консультациях по Афганистану в Уфе - пресс-служба Совбеза РФ

Шестисторонние консультации по Афганистану прошли в Уфе во вторник, сообщают в Совете безопасности РФ.

"На полях форума в Уфе состоялись шестисторонние консультации по вопросам Афганистана с участием представителей Афганистана, Индии, Ирана, Китая, Пакистана и РФ. Российскую сторону представлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев", - сообщила пресс-служба Совбеза.

"Стороны подтвердили важность совместных усилий по противодействию вызовам и угрозам безопасности, исходящих с территории Афганистана. Участники встречи заявили о поддержке усилий властей страны по борьбе с терроризмом и наркоугрозой. Подчеркнули, что Афганистан является важным партнером для экономического развития в Центральной Азии и обеспечения безопасности в регионе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, стороны решили продолжить работу по координации усилий на афганском направлении: "Планируется, что подробные многосторонние консультации по Афганистану пройдут осенью в Тегеране".

18-20 июня в Уфе проходит встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.