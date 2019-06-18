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СНГ 18.06.2019 20:01

Патрушев представлял Россию на консультациях по Афганистану в Уфе - пресс-служба Совбеза РФ

Шестисторонние консультации по Афганистану прошли в Уфе во вторник, сообщают в Совете безопасности РФ.

"На полях форума в Уфе состоялись шестисторонние консультации по вопросам Афганистана с участием представителей Афганистана, Индии, Ирана, Китая, Пакистана и РФ. Российскую сторону представлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев", - сообщила пресс-служба Совбеза.

"Стороны подтвердили важность совместных усилий по противодействию вызовам и угрозам безопасности, исходящих с территории Афганистана. Участники встречи заявили о поддержке усилий властей страны по борьбе с терроризмом и наркоугрозой. Подчеркнули, что Афганистан является важным партнером для экономического развития в Центральной Азии и обеспечения безопасности в регионе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, стороны решили продолжить работу по координации усилий на афганском направлении: "Планируется, что подробные многосторонние консультации по Афганистану пройдут осенью в Тегеране".

18-20 июня в Уфе проходит встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, АФГАНИСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]