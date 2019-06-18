Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2019г в объеме $250 млн - украинское посольство

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления обороны, сообщает украинское посольство в Вашингтоне.
"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник на странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.
В информации отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.
"Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - отметили в посольстве и поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку "в борьбе с российской агрессией".
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