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Дальнее зарубежье 18.06.2019 20:38

Пентагон объявил о выделении $250 млн на помощь Украине в сфере обороны

В Пентагоне сообщили о решении выделить $250 млн на оказание помощи Украине в военной сфере, сообщают во вторник американские СМИ.

"Министерство обороны США передаст Украине $250 млн для обучения (военных - ИФ) и закупки вооружения", - пишет агентство Bloomberg.

В свою очередь телеканал Fox News отмечает, что эти деньги, в частности, пойдут на закупку снайперских винтовок, реактивных гранатометов, противоартиллерийских РЛС.

На прошлой неделе сообщалось, что проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предусматривает выделение как раз $250 млн Украине "на инициативу по содействию безопасности" и на поддержку украинских Вооруженных Сил.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]