Замедление роста промпроизводства в РФ в мае объясняется календарным фактором и сделкой ОПЕК+ - Минэкономразвития РФ

Замедление роста промпроизводства в РФ в мае до 0,9% с 4,6% в апреле произошло на фоне негативного влияния календарного фактора, а также замедления в нефтяной отрасли из-за сделки ОПЕК+, говорится в комментарии Минэкономразвития.

"Темпы роста добычи полезных ископаемых в мае снизились до 2,8% после 4,2% месяцем ранее на фоне замедления в нефтяной отрасли. Рост добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) продолжил замедление - до 1,3% в мае по сравнению с 2,5% в апреле, что связано в первую очередь с выполнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Вместе с тем в газовой отрасли наблюдается активный рост выпуска: добыча естественного природного газа в мае выросла на 4,6% после 2,6% месяцем ранее", - говорится в обзоре.

"На выпуск обрабатывающих отраслей в мае оказывал негативное влияние календарный фактор. В мае текущего года было на 2 рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года. Меньшее количество рабочих дней отрицательно отразилось на динамике выпуска обрабатывающих отраслей, который по итогам мая сократился на 1,0% после роста на 4,7% в апреле. Замедление роста подтверждается также динамикой индекса PMI обрабатывающих отраслей (49,8 в мае по сравнению с 51,8 в апреле)", - отмечают в Минэкономразвития.

"В целом за первые пять месяцев текущего года промышленное производство выросло на 2,4%, что в целом сопоставимо с показателями второй половины 2018 года", - говорится в докладе министерства.

Росстат во вторник сообщил, что промышленное производство в РФ в мае 2019 года выросло на 0,9% к тому же месяцу 2018 года после повышения на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе.

Данные по промышленности в мае оказались ниже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 1,4%.

Годовые темпы роста промышленности в мае стали минимальными с декабря 2017 года после максимального роста в апреле (на 4,6%) с мая 2017 года.