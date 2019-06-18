Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Президент США Дональд Трамп не обдумывает вариант, предусматривающий военные действия в отношении Ирана, однако при необходимости готов к подобным мерам, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, сообщает журнал Time.

"Я бы так не говорил. Я вообще не могу этого сказать", - заявил Трамп в ответ на вопрос Time, рассматривает ли он военные действия против Ирана.

Когда президента спросили, готов ли он на военный ответ, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, президент ответил утвердительно. "Я, конечно, пошел бы на это из-за ядерного оружия", - сказал Трамп.

В то же время, он поставил под вопрос необходимость войны с Ираном с целью защитить мировые поставки нефти.

Говоря о недавнем происшествии в Оманском заливе, Трамп отметил, что сейчас он не настолько важен для США, как это было ранее.

"Другие страны получают такое большое количество нефти там. А мы получаем очень мало", - сказал Трамп.

Также Трамп согласился с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Иран виновен в нападении на корабли в Оманском заливе.

В то же время, президент заметил, что в его срок Иран стал делать менее враждебные высказывания по отношению к США.

"Давайте посмотрим на их риторику сейчас по сравнению с тем, что было, когда они подписали соглашение (СВПД - ИФ): они все время говорили "смерть Америке...мы разрушим Америку, убьем Америку". Теперь я не так часто это слышу", - сказал Трамп.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.