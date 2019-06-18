Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.06.2019 19:30

Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Президент США Дональд Трамп не обдумывает вариант, предусматривающий военные действия в отношении Ирана, однако при необходимости готов к подобным мерам, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, сообщает журнал Time.

"Я бы так не говорил. Я вообще не могу этого сказать", - заявил Трамп в ответ на вопрос Time, рассматривает ли он военные действия против Ирана.

Когда президента спросили, готов ли он на военный ответ, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, президент ответил утвердительно. "Я, конечно, пошел бы на это из-за ядерного оружия", - сказал Трамп.

В то же время, он поставил под вопрос необходимость войны с Ираном с целью защитить мировые поставки нефти.

Говоря о недавнем происшествии в Оманском заливе, Трамп отметил, что сейчас он не настолько важен для США, как это было ранее.

"Другие страны получают такое большое количество нефти там. А мы получаем очень мало", - сказал Трамп.

Также Трамп согласился с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Иран виновен в нападении на корабли в Оманском заливе.

В то же время, президент заметил, что в его срок Иран стал делать менее враждебные высказывания по отношению к США.

"Давайте посмотрим на их риторику сейчас по сравнению с тем, что было, когда они подписали соглашение (СВПД - ИФ): они все время говорили "смерть Америке...мы разрушим Америку, убьем Америку". Теперь я не так часто это слышу", - сказал Трамп.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЙНА, МНЕНИЕ


Похожие новости


США не исключают вооруженного ответа на действия Ирана в регионе - Помпео Помпео вновь заявил о причастности Ирана к атакам на танкеры, но доказательств не привел Трамп не сомневается, что за нападением на танкеры в районе Ормузского пролива стоит Тегеран Вашингтон продолжает добиваться от Ирана возвращения к диалогу - Помпео Иран против ядерного оружия, но США не смогут помешать при желании создать его - верховный лидер Ирана Верховный лидер Ирана не желает вести диалог с Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]