В Азербайджане минимальная заработная плата с сентября повышается до 250 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении минимальной заработной платы.

Согласно распоряжению с 1 сентября 2019 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 250 манатов. (в настоящее время минимальная заработная плата составляет 180 манатов – ИФ).

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Другим распоряжением главы государства 1 сентября будут повышены на 40% зарплаты сотрудников ряда структур, финансируемых из госбюджета.

В частности, повышения предусматриваются для сотрудников президиума и аппарата национальной Академии Наук, аппарата Гянджинского отделения (НАНА - ИФ); Центра Гейдара Алиева; Научного Центра «Национальной Энциклопедии Азербайджана»; Центра Ататюрка в Азербайджане; Государственных архивов Азербайджана и их районных и городских филиалов; Постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; Государственного кинофонда Минкультуры Азербайджана; Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана; Секретариата совета господдержки НПО при президенте Азербайджана; Бакинского центра мультикультурализма; Фонда развития науки при президенте Азербайджана.

Повышения с 1 сентября должностного оклада на 40% также предусмотрены для сотрудников государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, которые не являются госслужащими.

Кроме того, Алиев с 1 сентября повысил должностной оклад в среднем на 20% преподавателям государственных общеобразовательных учреждений и профобразования, проводящих диагностическую оценку знаний и навыков.

Ф.Исазаде