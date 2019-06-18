Алиев утвердил повышение зарплат сотрудникам ЦИК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил повышение зарплат руководству и членам Центральной избирательной комиссии, сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, с 1 сентября 2019 года ежемесячный должностной оклад председателя ЦИК определен в размере 3,06 тыс. манатов, зампреда – 2,845 тыс. манатов, секретаря – 2,110 тыс. манатов, членов ЦИК – 1,920 тыс. манатов.

Ф.Исазаде