Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 18.06.2019 20:56

В Азербайджане с сентября повысится ежемесячное денежное довольствие сотрудников ряда силовых структур

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил повышение ежемесячного денежного довольствия сотрудникам силовых структур республики в среднем на 40% от размера должностного оклада, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением президента, повышения охватывают военнослужащих, гражданских сотрудников, не являющихся госслужащими, а также имеющих спезвания сотрудников Служб государственной безопасности и внешней разведки; Минобороны; Специальной службы государственной охраны; Госпогранслужбы; МВД; Главного управления внутренних войск МВД; Государственной службы по мобилизации и призыва на военную службу; МЧС; Государственной миграционной службы; Пенитенциарной службы и главного медуправления Минюста; Государственного таможенного комитета.

Повышения не предусматривают военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу.

Распоряжения Алиева вступают в силу c 1 сентября 2019 года.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗАРПЛАТА, ПОВЫШЕНИЕ


Похожие новости


Алиев утвердил повышение зарплат сотрудникам ЦИК Азербайджана В Азербайджане минимальная заработная плата с сентября повышается до 250 манатов В Азербайджане минимальная заработная плата с марта повышается до 180 манатов Греция с 1 февраля повышает минимальный размер оплаты труда до 650 евро Президент Алиев распорядился о повышении зарплаты работникам учебных заведений Зарплаты сотрудников БГУ повышаются с 1 декабря

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]