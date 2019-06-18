В Азербайджане с сентября повысится ежемесячное денежное довольствие сотрудников ряда силовых структур

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил повышение ежемесячного денежного довольствия сотрудникам силовых структур республики в среднем на 40% от размера должностного оклада, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением президента, повышения охватывают военнослужащих, гражданских сотрудников, не являющихся госслужащими, а также имеющих спезвания сотрудников Служб государственной безопасности и внешней разведки; Минобороны; Специальной службы государственной охраны; Госпогранслужбы; МВД; Главного управления внутренних войск МВД; Государственной службы по мобилизации и призыва на военную службу; МЧС; Государственной миграционной службы; Пенитенциарной службы и главного медуправления Минюста; Государственного таможенного комитета.

Повышения не предусматривают военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу.

Распоряжения Алиева вступают в силу c 1 сентября 2019 года.

Ф.Исазаде