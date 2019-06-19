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Дальнее зарубежье 19.06.2019 09:01

Усилиями России и Китая СБ ООН отложил рассмотрение вопроса о нарушении КНДР санкционного режима - СМИ

Россия и Китай в ООН заблокировали вынесение на заседание Совбеза всемирной организации вопроса о нарушении Северной Кореей санкций на поставки нефтепродуктов, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылками на дипломатические источники.

По сообщениям источников, Россия и Китай до наступления крайнего срока подачи возражений в минувший вторник уведомили Комитет по санкциям СБ ООН о том, что вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Соединенные Штаты и 25 других стран обвинили в нарушении санкций ООН Северную Корею, в семь раз превысившую в 2018 году предусмотренный ими лимит в 500 000 баррелей нефтепродуктов в год.

Ситуация повторяется в текущем году - по американским оценкам, КНДР уже превысила установленный лимит.

Рассмотрение вопроса было инициировано США, которые выступили с предложением вынести решение о прекращении поставок нефтепродуктов КНДР вследствие нарушения введенных ограничений. Они считают, что "сохранения давления на Северную Корею является критичным" для того, чтобы добиться от нее денуклеаризации, пишет АР.

По оценке США, значительная часть нефтепродуктов сверх лимита получена Северной Кореей путем перекачки горючего с судов на суда в море.

Агентство отметило, что Россия и Китая являются основными поставщиками нефтепродуктов КНДР.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ООН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]