Совместная следственная группа (ССГ) в среду обнародует новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Украиной в 2014 году.

В первую очередь о новых результатах проинформируют родственников погибших. Эта встреча будет закрытой для прессы. Затем состоится пресс-конференция, в ходе которой, как ожидается, назовут имена четырех подозреваемых в причастности к гибели самолета.

Кроме того, ожидается, что в среду обнародует свой доклад и исследовательская группа Bellingcat. В докладе организации объемом в 100 страниц, как ожидается, будут указаны имена "сепаратистов, причастных к инциденту со сбитым рейсом MH17".

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

В мае премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 год из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого.

Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия.

Также он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.