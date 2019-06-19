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СНГ 19.06.2019 10:10

Еврокомиссар Хан посетит Кишинев, где встретится с руководством страны и оппозицией

Европейский комиссар Йоханнес Хан приедет в среду с визитом в Кишинев, сообщили "Интерфаксу" в делегации Европейского Союза в Молдавии.

В преддверии визита он заявил, что "с нетерпением ждет встречи с властями, чтобы подтвердить, что Молдавия проходит через процесс мирной смены власти, и Европейский Союз готов консультировать и оказывать стране поддержку, в том числе финансовую".

"Мы ожидаем, что власти будут проводить самые неотложные реформы, в частности, в области экономики, свободы СМИ, укрепления правового государства, судебной системы и расследования банковского скандала. Эти реформы укрепят двусторонние отношения с ЕС и принесут ощутимую пользу людям", - подчеркнул член Еврокомиссии.

В ходе визита он намерен встретиться с президентом Молдавии, председателем парламента, премьер-министром, председателем фракции Демократической партии и представителями гражданского общества. По итогам визита, Хан проведет с премьером Молдавии Майей Санду совместную пресс-конференцию.

Накануне еврокомиссар проинформировал участников заседания Совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге о своей предыдущей миссии в Кишиневе (3 июня), а также о текущих событиях.

В ходе встречи с главой делегации ЕС в Молдавии Петером Михалко, премьер-министр Молдавии Майя Санду заверила во вторник, что "новое правительство выполнит положения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также все обязательства по реформам и принципам, установленным в Соглашении об ассоциации".

Михалко сообщил, что "Европейский Союз готов возобновить дискуссии о макрофинансовой помощи, при условии выполнения правительством взятых на себя обязательств".

"Мы готовы оказать финансовую поддержку проектам трансграничного сотрудничества и поддержать вас с международной экспертизой в целях укрепления демократических институтов", - сказал дипломат.

Полтора года назад Евросоюз решил заморозить предоставление макрофинансовой помощи Молдавии размером 100 млн. евро (из которых 40 млн. в качестве гранта). Поводом для этого послужило изменение избирательной системы вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и Евросоюза, а также аннулирование результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе (он стал министром иностранных дел в новом правительстве Молдавии - ИФ").

Как сообщалось, Йоханнес Хан приезжал в Кишинев две недели назад - 3 июня. В тот же день в Кишиневе побывали вице-премьер России, специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден.

Именно после их визитов правый блок ACUM и Партия социалистов пошли на существенные компромиссы, создали парламентское большинство и утвердили новое правительство. Из-за противостояния со стороны Демпартии, на протяжении недели правительство не могло приступить к работе. Бывший кабинет министров ушел в отставку в минувшую пятницу, после того как Демпартия официально заявила о переходе в оппозицию.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕК, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]