Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2889

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 1.97 Brent 62.14 1.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.06.2019 09:12

Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

Республиканцы и демократы Сената США призвали президента Дональда Трампа объяснить свое решение о размещении дополнительных американских войск на Ближнем Востоке и предупредили, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что все более эскалационные действия обеих сторон приведут к ненужному конфликту. Учитывая этот растущий риск, мы хотим повторить, что на сегодняшний день Конгресс не санкционировал войну с Ираном и ни один действующий законодательный орган не позволяет США вести военные действия против правительства Ирана", - говорится в письме сенаторов Трампу.

Они добавили, что "ожидают", что администрация Трампа приедет в Конгресс за военным разрешением, прежде чем они развернут силы "в военных действиях или районах, где военные действия с Ираном неизбежны", и будут придерживаться "законных принципов самообороны" без разрешения Конгресса.

"Мы просим провести совместный брифинг представителей министерства обороны, госдепартамента и разведки до конца июня для решения этих политических и правовых вопросов", - пишут сенаторы.

Авторами обращения к президенту выступили сенаторы Тим Кейн и Майк Ли. Письмо также подписали Джефф Меркли, Берни Сандерс, Крис Мерфи и Рэнд Пол.

Ранее сообщалось, что американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

"Я разрешил перебросить примерно тысячу дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

При этом Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

Это заявление было сделано на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Как сообщило Politico, ранее госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи с конгрессменами заявлял, что если администрации предпримет военную акцию против Ирана, она может прибегнуть к решению Конгресса от 2001 года, которое давало право США дать военный ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Politico напоминает, что ранее целый ряд американских политиков, включая республиканца сенатора Пола Рэнда и спикера палаты представителей США демократа Нэнси Пелоси, выступали против того, чтобы администрация использовала решение Конгресса за 2001 год для операций в ближневосточном регионе в настоящее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, СЕНАТОРЫ, ПИСЬМО


Похожие новости


Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата - газета Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы США не исключают вооруженного ответа на действия Ирана в регионе - Помпео Помпео вновь заявил о причастности Ирана к атакам на танкеры, но доказательств не привел Трамп не сомневается, что за нападением на танкеры в районе Ормузского пролива стоит Тегеран Вашингтон продолжает добиваться от Ирана возвращения к диалогу - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]