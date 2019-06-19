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Дальнее зарубежье 19.06.2019 09:32

Помпео и Могерини обсудили европейскую безопасность, а также Россию, Украину и Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео и глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудили ряд вопросов, в том числе европейскую безопасность, сообщает госдепартамент США.

"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности и вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини", - следует из сообщения.

Согласно ему, госсекретарь Помпео и Могерини обсудили отношения между США и ЕС, а также "ряд общих вопросов и проблем, стоящих перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОМПЕО, МОГЕРИНИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]