Помпео и Могерини обсудили европейскую безопасность, а также Россию, Украину и Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео и глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудили ряд вопросов, в том числе европейскую безопасность, сообщает госдепартамент США.

"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности и вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини", - следует из сообщения.

Согласно ему, госсекретарь Помпео и Могерини обсудили отношения между США и ЕС, а также "ряд общих вопросов и проблем, стоящих перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэлу".