Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Орландо штата Флорида официально объявил о начале кампании по переизбранию на должность президента и обвинил демократов в желании уничтожить страну.
"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы. (...) Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.
"Я много раз говорил, что мы осушим болото, и именно это мы сейчас и делаем. Мы осушаем болото. Вот почему болото так яростно и яростно сопротивляется. Последние два с половиной года мы находимся в осаде", - заявил президент США.
"Наши радикальные противники-демократы движимы ненавистью и яростью. Они хотят уничтожить вас, и они хотят уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем. Это неприемлемо, этого не произойдет", - сказал Трамп.
В течение первых 15 минут своего выступления Трамп нападал на демократов. В частности, он напомнил о том, что они не готовы принять отчет Мюллера о расследовании предполагаемом вмешательства России в выборы США в 2016 году.
"С отчетом Мюллера мы выиграли, и теперь они хотят переделать его, они хотят переделать. (...) Не получилось слишком хорошо, давайте сделаем это снова", - отметил он.
"Ни один президент не должен проходить через это (расследование Мюллера - ИФ) снова. Это так плохо для нашей великой страны", - добавил он.
Трамп подчеркнул, что из отчета четко видно, что "не было никакого сговора" и "не было препятствий" для правосудия.
Он напомнил, что на "охоту на ведьм", как назвал Трамп расследование Мюллера, было потрачено $40 млн.
Трамп еще раз подтвердил, что не было никакого сговора с Россией и отметил, что "никто не был настолько жесток с Россией", как он.
"Демократам наплевать на Россию. Они заботятся только о своей собственной политической власти", - добавил президент США.
Выборы президента США должны состояться в 2020 году. Трамп неоднократно заявлял, что собирается принимать в них участие, а также выражал уверенность, что ему удастся добиться переизбрания на второй срок.
Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге
GRECO призывает Азербайджан завершить до конца 2019 года антикоррупционные реформы
Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса
"ИрАэро" запустила рейс Баку - Екатеринбург, стала второй авиакомпанией на этом маршруте
SOCAR доведет к 2020г число АЗС в Азербайджане до 31
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $43 млн в связи с повышением зарплаты учителей на 20%
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $144 млн в связи с повышением МРОТ до $147
Экс-президент УЕФА освобожден, никаких обвинений ему не предъявлено
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви