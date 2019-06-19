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Дальнее зарубежье 19.06.2019 09:43

Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Орландо штата Флорида официально объявил о начале кампании по переизбранию на должность президента и обвинил демократов в желании уничтожить страну.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы. (...) Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

"Я много раз говорил, что мы осушим болото, и именно это мы сейчас и делаем. Мы осушаем болото. Вот почему болото так яростно и яростно сопротивляется. Последние два с половиной года мы находимся в осаде", - заявил президент США.

"Наши радикальные противники-демократы движимы ненавистью и яростью. Они хотят уничтожить вас, и они хотят уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем. Это неприемлемо, этого не произойдет", - сказал Трамп.

В течение первых 15 минут своего выступления Трамп нападал на демократов. В частности, он напомнил о том, что они не готовы принять отчет Мюллера о расследовании предполагаемом вмешательства России в выборы США в 2016 году.

"С отчетом Мюллера мы выиграли, и теперь они хотят переделать его, они хотят переделать. (...) Не получилось слишком хорошо, давайте сделаем это снова", - отметил он.

"Ни один президент не должен проходить через это (расследование Мюллера - ИФ) снова. Это так плохо для нашей великой страны", - добавил он.

Трамп подчеркнул, что из отчета четко видно, что "не было никакого сговора" и "не было препятствий" для правосудия.

Он напомнил, что на "охоту на ведьм", как назвал Трамп расследование Мюллера, было потрачено $40 млн.

Трамп еще раз подтвердил, что не было никакого сговора с Россией и отметил, что "никто не был настолько жесток с Россией", как он.

"Демократам наплевать на Россию. Они заботятся только о своей собственной политической власти", - добавил президент США.

Выборы президента США должны состояться в 2020 году. Трамп неоднократно заявлял, что собирается принимать в них участие, а также выражал уверенность, что ему удастся добиться переизбрания на второй срок.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ


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