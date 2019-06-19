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Дальнее зарубежье 19.06.2019 09:15

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26 человек

По меньшей мере 26 человек получили ранения после землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в северо-восточном регионе Японии поздно вечером во вторник, сообщают местные СМИ.

По данным агентства по предотвращению пожаров и стихийных бедствий, семнадцать человек получили ранения в префектуре Ямагата, по четыре человека пострадали в Ниигате и Мияги, а один в Исикава.

Информации о пропавших без вести людях не поступало.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Метеорологическое агентство Японии предупредило о потенциальных оползнях и обрушении домов, а также заявило, что на следующей неделе в префектурах Ямагата и Ниигата может произойти больше землетрясений подобного уровня.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов префектуры Ямагата во вторник в 22.22 по местному времени (16:22 по мск). Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 вблизи города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря. После землетрясения было опубликовано предупреждение о риске формирования цунами, но через несколько часов оно было отменено.

Власти Японии сообщили, что землетрясение не вызвало проблем на японских АЭС. Однако в результате подземных толчков прекращена подача электричества в 10 тыс. домов в Ямагате и Ниигате. По данным Tohoku Electric Power, электроснабжение было восстановлено к 6:44 (00:44 по мск).

Авиакомпании страны, в свою очередь, заявили, что землетрясение не повлияет на полеты в пострадавший регион и из него в среду.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]