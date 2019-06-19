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Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики

Спикер Палаты представителей США в ответ на угрозы президента Дональда Трампа о начале массовой депортации незаконных мигрантов призвала его уйти от "жестокой" политики и работать вместе с демократами над "эффективной иммиграционной реформой".

"Президент должен уйти от этой жестокой, неэффективной и дискриминационной политики и работать с демократами, чтобы поддержать разумную, эффективную иммиграционную реформу, которая чтит наши ценности и сохраняет семьи вместе и в безопасности", - отметила Пелоси в заявлении, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, Трамп должен также прекратить "саботировать добросовестные, конструктивные двухпартийные усилия Конгресса по устранению коренных причин ситуации путем блокирования финансирования гуманитарных усилий в Центральной Америке".

"Новая угроза президента о массовой депортации - это акт абсолютной злобы и фанатизма, предназначенный исключительно для того, чтобы вселить страх в наши общины", - добавила спикер.

Президент США заявил в понедельник, что американские власти начнут на следующей неделе депортацию миллионов иммигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах незаконно.

"На следующей неделе Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет процесс депортации миллионов нелегалов, которые незаконно нашли свой путь в Соединенные Штаты. Они будут выдворены так же быстро, как и пришли ", - написал Трамп в своем твиттере.

По оценкам, 12 млн иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки находятся в Соединенных Штатах нелегально.

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Тэги: США, ПЕЛОСИ, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]