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Дальнее зарубежье 19.06.2019 10:48

Трамп назвал "мистификацией" со стороны демократов обвинения в связях с Россией, объявив себя самым жестким президентом в отношении РФ

Развернутая демократами в США кампания обвинений президента в связях с Россией и его команды в ходе предвыборной гонки 2016 года является мистификацией и "охотой на ведьм", заявил Дональд Трамп.

"Мы прошли через величайшую в политической истории охоту на ведьм", - сказал он, выступая во Флориде на митинге перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании.

Трамп сказал: "Это была незаконная попытка пересмотреть результаты выборов, организовать шпионаж за нашей кампанией, что они и сделали". Он сослался на досье, составленное бывшим оперативником британской разведслужбы Кристофером Стилом, распространенное в ходе предвыборной кампании 2016 года с изложением якобы имевших место доказательств сговора Трампа с Россией.

"Мы называем это российской мистификацией", - подчеркнул президент.

Трамп заявил, что ни один президент до него не проводил "более жесткую", чем он, политику в отношении России.

В качестве примера он назвал наращивание военной мощи США, введение санкций против РФ, представление Европе сжиженного газа, чтобы снизить зависимость европейцев от российских поставок природного газа.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]