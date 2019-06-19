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Дальнее зарубежье 19.06.2019 09:21

США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары - Трамп

Соединенные Штаты за счет повышения пошлин на ввозимые из Китая товары будут ежегодно получать до $500 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем ежегодно получить $500 млрд, вдумайтесь, $500 млрд", - заявил он своим сторонникам в штате Флорида, выступая на предвыборном митинге, и добавил, что США не намерены терять в торговле с Китаем "даже 10 центов".

При этом он назвал председателя КНР Си Цзиньпина "потрясающим президентом", однако отметил, что "будет сделка с Китаем - хорошо, не будет - тоже хорошо".

По словам Трампа, американские компании уже покидают Китай в связи с невыгодными условиями для ведения бизнеса, а также заниженным курсом китайской национальной валюты - юаня.

Он добавил, что "не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии".

Трамп сообщил на митинге, что во вторник состоялась его телефонная беседа с Си Цзиньпином и он надеется на встречу с китайским лидером на полях G20.

МИД КНР, сообщая о беседе, отметил, что Трамп заявил о том, что "американская сторона уделяет самое серьезное внимание американо-китайским торгово-экономическим отношениям" и выразил надежу, что торговые делегации двух стран возобновят переговоры по поиску решения существующих проблем.

Си Цзиньпин заявил о готовности к встрече с Трампом.

Трамп на прошлой неделе сказал, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше".

Ранее он уже повысил тарифы на товары из КНР с 10% до 25% на сумму $200 млрд.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]