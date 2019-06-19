Совет США по географическим названиям решил изменить в международной базе написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv", сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне в фейсбуке.

Соответственные изменения внесут в учетные регистры баз иностранных географических указаний, на которые ссылаются международные организации и компании.

"Отныне в этих базах единственной согласованной транскрипцией названия украинской столицы обозначено KYIV. Это важный шаг и свидетельство неизменной поддержки Украины со стороны США на пути восстановления исторической идентичности", - говорится в сообщении посольства.