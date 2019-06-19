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СНГ 19.06.2019 11:21

В США теперь примутся писать "Kyiv" вместо "Kiev"

Совет США по географическим названиям решил изменить в международной базе написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv", сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне в фейсбуке.

Соответственные изменения внесут в учетные регистры баз иностранных географических указаний, на которые ссылаются международные организации и компании.

"Отныне в этих базах единственной согласованной транскрипцией названия украинской столицы обозначено KYIV. Это важный шаг и свидетельство неизменной поддержки Украины со стороны США на пути восстановления исторической идентичности", - говорится в сообщении посольства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, США, НАЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]