Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2889

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 1.97 Brent 62.14 1.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.06.2019 09:29

Нефть умеренно дорожает после рекордного скачка за пять месяцев, Brent торгуется у $62,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 подорожали на $0,15 (0,24%) - до $62,29 за баррель. На торгах во вторник их цена подскочила на $1,2 (1,97%) и составляла на закрытие $62,14 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,3%) - до $54,06 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,97 (3,79), до $53,90 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Рынки с оптимизмом восприняли такие заявления, сочтя их за сигнал о возобновлении переговоров по подписанию торгового соглашения между двумя странами.

"Цены на нефть могут вырасти на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров", - отметил экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей. Официальные статданные министерства экономики страны будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что они укажут на сокращение запасов на 1,25 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


Цены на нефть снижаются на фоне обсуждений даты встречи ОПЕК, Brent торгуется у $60,6 за баррель Нефть продолжает слабо дешеветь, Brent торгуется ниже $61 за баррель Цены на нефть слабо меняются, завершают неделю в минусе ОПЕК в мае выполнил сделку на 133%, снизив добычу до 5-летнего минимума, не-ОПЕК исполнил сделку на 169% Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2019 г вырастут на 1,9 млн б/с, в 2020 г на 2,3 млн б/с - МЭА МЭА сократило прогноз роста спроса на нефть на 2019 г на 100 тыс. б/с, до 1,2 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]