Нефть умеренно дорожает после рекордного скачка за пять месяцев, Brent торгуется у $62,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 подорожали на $0,15 (0,24%) - до $62,29 за баррель. На торгах во вторник их цена подскочила на $1,2 (1,97%) и составляла на закрытие $62,14 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,3%) - до $54,06 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,97 (3,79), до $53,90 за баррель.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Рынки с оптимизмом восприняли такие заявления, сочтя их за сигнал о возобновлении переговоров по подписанию торгового соглашения между двумя странами.
"Цены на нефть могут вырасти на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров", - отметил экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.
Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.
Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей. Официальные статданные министерства экономики страны будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что они укажут на сокращение запасов на 1,25 млн баррелей.
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