98% импортируемой в Украину нефти приходится на долю Азербайджана

Украина в январе-мае 2019 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 29,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 269,429 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $138,115 млн, что на 32,8% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

В частности, из Азербайджана поступило сырье на $135,679 млн (доля - 98,24%), Латвии - на $2,321 млн (1,68%), Венгрии - на $0,082 млн (0,06%), других стран - $0,033 млн (0,02%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-мае 2019 года не осуществляла.

Н.Аббасова