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ТЭК 19.06.2019 09:43

98% импортируемой в Украину нефти приходится на долю Азербайджана

Украина в январе-мае 2019 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 29,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 269,429 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $138,115 млн, что на 32,8% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

В частности, из Азербайджана поступило сырье на $135,679 млн (доля - 98,24%), Латвии - на $2,321 млн (1,68%), Венгрии - на $0,082 млн (0,06%), других стран - $0,033 млн (0,02%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-мае 2019 года не осуществляла.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]