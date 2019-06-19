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Спорт 19.06.2019 09:56

Экс-президент УЕФА освобожден, никаких обвинений ему не предъявлено

Французские власти не предъявили экс-президенту УЕФА Мишелю Платини никаких обвинений и выпустили его из-под стражи, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на его группу по связям с общественностью.

Сам Платини после освобождения сообщил, что "беседа была длинной", и что ему задавали "вопросы о Чемпионате Европы-2016, Чемпионате мира в России, о клубе ПСЖ, о ФИФА".

Кроме Платини были допрошены также Софи Дион, бывшая советница администрации бывшего президента Франции Николя Саркози, и Клод Геан, который служил в должности генерального секретаря президентской канцелярии при Саркози.

Платини был помещен под стражу накануне по подозрению в коррупции в рамках расследования о выборе Катара местом проведения ЧМ по футболу 2022 года.

Допрос проходил в Управлении противодействия коррупции юридической полиции во французском городе Нантерре.

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Тэги: УЕФА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]