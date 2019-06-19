Экс-президент УЕФА освобожден, никаких обвинений ему не предъявлено

Французские власти не предъявили экс-президенту УЕФА Мишелю Платини никаких обвинений и выпустили его из-под стражи, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на его группу по связям с общественностью.
Сам Платини после освобождения сообщил, что "беседа была длинной", и что ему задавали "вопросы о Чемпионате Европы-2016, Чемпионате мира в России, о клубе ПСЖ, о ФИФА".
Кроме Платини были допрошены также Софи Дион, бывшая советница администрации бывшего президента Франции Николя Саркози, и Клод Геан, который служил в должности генерального секретаря президентской канцелярии при Саркози.
Платини был помещен под стражу накануне по подозрению в коррупции в рамках расследования о выборе Катара местом проведения ЧМ по футболу 2022 года.
Допрос проходил в Управлении противодействия коррупции юридической полиции во французском городе Нантерре.
Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге
GRECO призывает Азербайджан завершить до конца 2019 года антикоррупционные реформы
Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса
"ИрАэро" запустила рейс Баку - Екатеринбург, стала второй авиакомпанией на этом маршруте
SOCAR доведет к 2020г число АЗС в Азербайджане до 31
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
Российские военные отработали нанесение удара ракетным комплексом "Искандер-М" на юге страны
В США теперь примутся писать "Kyiv" вместо "Kiev"
Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви