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Карабахский конфликт 19.06.2019 10:02

Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Вашингтоне встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Как сообщает пресс-служба МИД, встреча состоялась в преддверии встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Стороны оценили нынешнее положение мирного процесса в контексте выполнения достигнутых ранее договоренностей", - отметили в МИД.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ОБСЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]