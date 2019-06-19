Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Вашингтоне встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Как сообщает пресс-служба МИД, встреча состоялась в преддверии встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Стороны оценили нынешнее положение мирного процесса в контексте выполнения достигнутых ранее договоренностей", - отметили в МИД.