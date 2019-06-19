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ТЭК 19.06.2019 10:04

Экспорт казахстанского бензина в Белоруссию не начнется до консенсуса по вопросам налогообложения - глава Минэнерго

Казахстан продолжает переговоры с Белоруссией по поставкам казахстанского бензина, однако экспорт не начнется до достижения консенсуса по вопросам налогообложения и другим условиям, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

"Это аналогичная ровно схема, как между Белоруссией и Российской Федерацией. Поэтому, чтобы не повторять, скажем так, путь пройденный нашими коллегами, мы изначально проводим переговоры и не начнем пока не уладим все вопросы. В том числе вопросы налогообложения и так далее", - сказал Бозумбаев журналистам в среду в Нур-Султане.

Он добавил, что казахстанская сторона провела ряд раундов переговоров с первым вице-премьером Белоруссии, создана рабочая группа. Однако о конкретных результатах говорить рано.

В мае текущего года российская сторона вновь подняла вопрос экспорта сублимированных нефтепродуктов, так называемых "растворителей" со стороны Белоруссии в направлении стран ЕС.

Тема "растворителей", поставки которых производились Белоруссией в 2011-2012 годах, поднята российской стороной на фоне претензий Минска о компенсации убытков в связи с поставками в Белоруссию загрязненной хлорорганикой нефти.

В 2011-2012 годы правительство России подозревало Белоруссию в контрабанде российских нефтепродуктов.

Проблема возникла в 2011 году, когда российская сторона заявила, что Белоруссия под видом "растворителей" и других сублимированных нефтепродуктов экспортирует продуктов из нефти больше, чем может произвести. В тот период времени Белоруссия перечисляла в бюджет РФ экспортные пошлины на нефтепродукты в обмен на поставки беспошлинной нефти. Химическая продукция ("растворители и разбавители сложные органические" и "смазочные материалы") не попадала в разряд нефтепродуктов, экспортные пошлины от продажи которых должны были передаваться в российский бюджет. Основной объем поставок "растворителей" из Белоруссии направлялся в Латвию и Нидерланды.

Белорусская сторона категорически отрицала наличие серых схем при экспорте нефтепродуктов и подчеркивала перечисление в бюджет РФ значительных сумм - на уровне $3 млрд в 2011 году.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, БЕНЗИН, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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