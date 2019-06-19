Расчеты комплекса "Искандер-М" провели учение по управлению ракетными ударами в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" ракетного соединения ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, провели учение на полигоне Серноводский (Ставропольский край) по управлению ракетными ударами" - сказал Астафьев.
В ходе тренировки ракетчики скрытно выдвинулись в назначенные позиционные районы, где развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по ключевым объектам условного противника.
К учению было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
В состав комплекса "Искандер-М" входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
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