Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2889

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 1.97 Brent 62.14 1.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.06.2019 11:32

Российские военные отработали нанесение удара ракетным комплексом "Искандер-М" на юге страны

Расчеты комплекса "Искандер-М" провели учение по управлению ракетными ударами в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" ракетного соединения ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, провели учение на полигоне Серноводский (Ставропольский край) по управлению ракетными ударами" - сказал Астафьев.

В ходе тренировки ракетчики скрытно выдвинулись в назначенные позиционные районы, где развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по ключевым объектам условного противника.

К учению было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

В состав комплекса "Искандер-М" входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИСКАНДЕР, УЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]