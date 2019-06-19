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СНГ 19.06.2019 10:14

Около 20 человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса на Кубани

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, пострадали 17 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Авария при участии грузового автомобиля и автобуса произошла на 40-км трассы А-146 в Северском районе. В автобусе находилось 30 человек. Пострадали 17, погибших нет", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в службе скорой помощи региона рассказал агентству, что "по наряду "скорой" с места ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля госпитализированы в ЦРБ Ильинского 17 человек".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, АВТОБУС, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]