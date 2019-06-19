Около 20 человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса на Кубани

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, пострадали 17 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Авария при участии грузового автомобиля и автобуса произошла на 40-км трассы А-146 в Северском районе. В автобусе находилось 30 человек. Пострадали 17, погибших нет", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в службе скорой помощи региона рассказал агентству, что "по наряду "скорой" с места ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля госпитализированы в ЦРБ Ильинского 17 человек".