Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $144 млн в связи с повышением МРОТ до $147

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Азербайджане с 1 сентября 2019 года до 250 манатов ($147) затронет 950 тыс. человек, на эти цели из госбюджета в текущем году будет выделено 245 млн манатов, отмечает Минтруда и соцзащиты населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал распоряжение о повышении с 1 сентября 2019 года размера МРОТ со 180 манатов до 250 манатов, т.е. на 38,9%.

«Данное распоряжение охватит 950 тыс. человек, из которых 600 тыс. человек заняты в госсекторе, 350 тыс. – в частном секторе. Повышение МРОТ до 250 манатов потребует выделения из госбюджета ежегодно 780 млн манатов ($458,8 млн), в том числе 245 млн манатов ($144,1 млн) в сентябре-декабре 2019 года», - отмечается в сообщении.

При этом МРОТ почти на 40% будет превышать размер прожиточного минимума по стране.

Минтруда подчеркивает, что повышение МРОТ приведет к увеличению среднемесячной зарплаты сотрудников структур, финансируемых из госбюджета, в среднем на 40% - до 367 манат.

Ведомство отмечает, что это уже второе в текущем году повышение МРОТ. Ранее с 1 марта размер МРОТ был увеличен со 130 до 180 манатов, данное повышение охватило 600 тыс. человек.

«С учетом повышения МРОТ до 250 манатов Азербайджан среди стран СНГ будет занимать второе место по показателю покупательной способности (PPP) минимальной заработной платы», - подчеркивает Минтруда.

А.Азизов