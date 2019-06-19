ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома

Исполнительная власть (ИВ) Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства в городе Гобустан жилого дома на 48 квартир, отмечается в объявлении ИВ.

Отбор проводится методом открытого тендера, для участия в котором приглашаются компании с необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Стоимость участия в тендере - 200 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 29 июля. Тендерная процедура состоится 31 июля.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 мая 2019 года распорядился о выделении ИВ Гобустанского района 3 млн манатов для строительства нового жилого здания в городе Гобустан. Проект направлен на улучшение жилищно-коммунальных условий жителей домов с истекшим сроком эксплуатации.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

А.Мамедов