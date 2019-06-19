ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома

Исполнительная власть (ИВ) Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства в городе Гобустан жилого дома на 48 квартир, отмечается в объявлении ИВ.
Отбор проводится методом открытого тендера, для участия в котором приглашаются компании с необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Стоимость участия в тендере - 200 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 29 июля. Тендерная процедура состоится 31 июля.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 мая 2019 года распорядился о выделении ИВ Гобустанского района 3 млн манатов для строительства нового жилого здания в городе Гобустан. Проект направлен на улучшение жилищно-коммунальных условий жителей домов с истекшим сроком эксплуатации.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
А.Мамедов
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