GRECO призывает Азербайджан завершить до конца 2019 года антикоррупционные реформы

Азербайджан в рамках борьбы с коррупцией выполнил «удовлетворительным образом» 13 из 21 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, говорится в отчете GRECO.
«Из 21 рекомендации 13 выполнены удовлетворительно, пять рекомендаций выполнены частично. Не выполнены пока три рекомендации», - отмечается в отчете организации по четвертому оценочному раунду «Предотвращения коррупции в деятельности членов парламента, судей и прокуроров».
В частности, GRECO положительно оценивает принятие Милли меджлисом (парламентом) Азербайджана закона «О правилах этического поведения депутатов», а также организацию общественных дебатов при рассмотрении законопроектов.
Вместе с тем Группа выражает озабоченность в связи с исполнением малой доли рекомендаций по деятельности судей.
«Состав Судебно-правового совета необходимо изменить в соответствии с европейскими стандартами, и эта структура должна быть привлечена к процессу назначения судей всех категорий. Необходимо использовать критерии открытости, объективности и прозрачности при назначении судей на пожизненные сроки», - подчеркивается в отчете GRECO.
Группа также отмечает необходимость усиления шагов по регулированию уровня конкурентоспособности прокуроров.
GRECO призывает официальные лица Азербайджана завершить антикоррупционные реформы и отчитаться по восьми незавершенным рекомендациям до 31 декабря 2019 года.
Р.Бабаев
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