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Внешняя политика 19.06.2019 10:25

GRECO призывает Азербайджан завершить до конца 2019 года антикоррупционные реформы

Азербайджан в рамках борьбы с коррупцией выполнил «удовлетворительным образом» 13 из 21 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, говорится в отчете GRECO.

«Из 21 рекомендации 13 выполнены удовлетворительно, пять рекомендаций выполнены частично. Не выполнены пока три рекомендации», - отмечается в отчете организации по четвертому оценочному раунду «Предотвращения коррупции в деятельности членов парламента, судей и прокуроров».

В частности, GRECO положительно оценивает принятие Милли меджлисом (парламентом) Азербайджана закона «О правилах этического поведения депутатов», а также организацию общественных дебатов при рассмотрении законопроектов.

Вместе с тем Группа выражает озабоченность в связи с исполнением малой доли рекомендаций по деятельности судей.

«Состав Судебно-правового совета необходимо изменить в соответствии с европейскими стандартами, и эта структура должна быть привлечена к процессу назначения судей всех категорий. Необходимо использовать критерии открытости, объективности и прозрачности при назначении судей на пожизненные сроки», - подчеркивается в отчете GRECO.

Группа также отмечает необходимость усиления шагов по регулированию уровня конкурентоспособности прокуроров.

GRECO призывает официальные лица Азербайджана завершить антикоррупционные реформы и отчитаться по восьми незавершенным рекомендациям до 31 декабря 2019 года.

Р.Бабаев

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Тэги: СЕ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]