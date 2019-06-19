Вашингтон рассматривает варианты санкций против Турции за покупку российских С-400 - Bloomberg

Администрация США прорабатывает вариант с возможным введением санкций против Турции за ее сделку с Россией по приобретению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшими остаться анонимными.
При этом в Вашингтоне изучают сразу три потенциальных санкционных пакета. По данным Bloomberg, самый жесткий из них, обсуждаемый Советом национальной безопасности, госдепом и Минфином, должен причинить вред турецкой экономике, "уже сталкивающейся с проблемами".
Bloomberg утверждает, что наибольшей поддержкой пользуется вариант с санкциями против нескольких компаний турецкого оборонного сектора. Против них могут применить ограничительные меры в соответствии с законом CAATSA.
"Такие действия позволили бы эффективно отрезать эти компании от финансовой системы США, сделав фактически невозможным для них закупать американские компоненты или продавать свою продукцию в США", - отмечает Bloomberg.
Согласно информации источников, США, вероятно, введут санкции уже в июле, когда Турция может начать получать первые компоненты С-400.
На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ожидает начала поставок российских систем ПВО С-400 в первой половине июля.
Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил в письме Анкару о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских ЗРК С-400.
Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.
По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге
GRECO призывает Азербайджан завершить до конца 2019 года антикоррупционные реформы
Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса
"ИрАэро" запустила рейс Баку - Екатеринбург, стала второй авиакомпанией на этом маршруте
SOCAR доведет к 2020г число АЗС в Азербайджане до 31
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $43 млн в связи с повышением зарплаты учителей на 20%
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $144 млн в связи с повышением МРОТ до $147
Экс-президент УЕФА освобожден, никаких обвинений ему не предъявлено
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви