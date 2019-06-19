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Регион 19.06.2019 10:49

Вашингтон рассматривает варианты санкций против Турции за покупку российских С-400 - Bloomberg

Администрация США прорабатывает вариант с возможным введением санкций против Турции за ее сделку с Россией по приобретению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшими остаться анонимными.

При этом в Вашингтоне изучают сразу три потенциальных санкционных пакета. По данным Bloomberg, самый жесткий из них, обсуждаемый Советом национальной безопасности, госдепом и Минфином, должен причинить вред турецкой экономике, "уже сталкивающейся с проблемами".

Bloomberg утверждает, что наибольшей поддержкой пользуется вариант с санкциями против нескольких компаний турецкого оборонного сектора. Против них могут применить ограничительные меры в соответствии с законом CAATSA.

"Такие действия позволили бы эффективно отрезать эти компании от финансовой системы США, сделав фактически невозможным для них закупать американские компоненты или продавать свою продукцию в США", - отмечает Bloomberg.

Согласно информации источников, США, вероятно, введут санкции уже в июле, когда Турция может начать получать первые компоненты С-400.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ожидает начала поставок российских систем ПВО С-400 в первой половине июля.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил в письме Анкару о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских ЗРК С-400.

Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, С/400, САНКЦИИ


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