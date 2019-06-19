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Бизнес и законодательство 19.06.2019 10:56

Резиденты промпарков в Азербайджане произвели продукции на 1,4 млрд манатов, экспорт составил около 270 млн манатов

Резиденты промышленных парков в Азербайджане за период своей деятельности произвели продукции на сумму 1,4 млрд манатов, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

«Часть произведенной продукции была экспортирована. В частности, экспортировано продукции на 267 млн манатов», - сказал Мамедов в среду на пресс-конференции.

В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.

В этих парках зарегистрировано 40 резидентов, 23 из которых уже приступили к производству. До конца 2019 года производство запустят ещё 8 резидентов.

В 2018 году в промышленные парки резидентами было инвестировано $451 млн, общий объем вложений до сих пор в проекты оценивается $3,3 млрд. В промышленных парках уже создано около 9 тыс. постоянных рабочих мест. На следующем этапе планируется инвестировать до $400 млн и создать еще свыше 1,6 тыс. рабочих мест.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОМПАРКИ, РЕЗИДЕНТЫ, ПРОДУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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