Резиденты промпарков в Азербайджане произвели продукции на 1,4 млрд манатов, экспорт составил около 270 млн манатов

Резиденты промышленных парков в Азербайджане за период своей деятельности произвели продукции на сумму 1,4 млрд манатов, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

«Часть произведенной продукции была экспортирована. В частности, экспортировано продукции на 267 млн манатов», - сказал Мамедов в среду на пресс-конференции.

В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.

В этих парках зарегистрировано 40 резидентов, 23 из которых уже приступили к производству. До конца 2019 года производство запустят ещё 8 резидентов.

В 2018 году в промышленные парки резидентами было инвестировано $451 млн, общий объем вложений до сих пор в проекты оценивается $3,3 млрд. В промышленных парках уже создано около 9 тыс. постоянных рабочих мест. На следующем этапе планируется инвестировать до $400 млн и создать еще свыше 1,6 тыс. рабочих мест.

Б.Рустамбеков