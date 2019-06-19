Резиденты промпарков в Азербайджане произвели продукции на 1,4 млрд манатов, экспорт составил около 270 млн манатов

Резиденты промышленных парков в Азербайджане за период своей деятельности произвели продукции на сумму 1,4 млрд манатов, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.
«Часть произведенной продукции была экспортирована. В частности, экспортировано продукции на 267 млн манатов», - сказал Мамедов в среду на пресс-конференции.
В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.
В этих парках зарегистрировано 40 резидентов, 23 из которых уже приступили к производству. До конца 2019 года производство запустят ещё 8 резидентов.
В 2018 году в промышленные парки резидентами было инвестировано $451 млн, общий объем вложений до сих пор в проекты оценивается $3,3 млрд. В промышленных парках уже создано около 9 тыс. постоянных рабочих мест. На следующем этапе планируется инвестировать до $400 млн и создать еще свыше 1,6 тыс. рабочих мест.
Б.Рустамбеков
Новым послом КНР в Азербайджане станет китайский генконсул в Санкт-Петербурге
GRECO призывает Азербайджан завершить до конца 2019 года антикоррупционные реформы
Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $43 млн в связи с повышением зарплаты учителей на 20%
Власти Азербайджана в сентябре-декабре направят $144 млн в связи с повышением МРОТ до $147
Экс-президент УЕФА освобожден, никаких обвинений ему не предъявлено
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
Российские военные отработали нанесение удара ракетным комплексом "Искандер-М" на юге страны
В США теперь примутся писать "Kyiv" вместо "Kiev"
Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви